«Ахмат» расторг контракт с хавбеком Талалом

Полузащитник «Ахмата» Мохамед Амин Талал покинул команду, сообщает пресс-служба грозненцев.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Марокканец играл за «Ахмат» с зимы 2024 года. Он провел за команду 29 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

29-летний полузащитник ранее играл за «Шериф», «Бастию» и «Орлеан».