Мостовой: «Карседо — футбольный человек»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о кандидатуре Хуана Карседо на пост главного тренера красно-белых.

«Много уже говорили про него, — цитирует ТАСС Мостового. — Получится — «ура, ура» все будут говорить. Не получится — соберется и уедет. По-моему, он футбольный человек, сам играл и много лет работал. Что значит спасти сезон? Выиграет три подряд игры «Спартак», попадет в тройку, и скажут — спасли. С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке».

Ранее Карседо объявил об уходе из «Пафоса», в котором он работал с июля 2023 года. По данным «СЭ», 52-летний специалист на следующей неделе прилетит в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком». Издание Marca утверждает, что испанец заключит соглашение до конца сезона-2027/28.