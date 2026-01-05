Губерниев о Карседо в «Спартаке»: «Пафосно все профукает. Пафосно получит компенсацию»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака».

«Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно его выгонят. Пафосно получит компенсацию. Это четыре слагаемых успеха. Надолго Карседо не задержится — ходьба по граблям продолжается!» — сказал Губерниев «СЭ».

После матча с «Аполлоном» Карседо объявил об уходе из «Пафоса», где он работал с июля 2023 года. По данным «СЭ», 52-летний специалист на следующей неделе прилетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Издание Marca утверждает, что испанец заключит соглашение до конца сезона-2027/28.