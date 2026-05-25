Глушаков рассказал о сроках восстановления после операции: «На футбольном поле еще попылю»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» рассказал о своем восстановлении после операции.

«Самочувствие хорошее. Потихоньку восстанавливаюсь. Обязательно еще попылю на футбольном поле, сейчас только ногу перекину (смеется). Это плановая операция. Были некоторые артрозы в тазобедренном суставе. Нужно было все почистить, убрать. Восстановлюсь примерно через три месяца», — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее 39-летний спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале фото из больницы.

Глушаков завершил игровую карьеру в октябре 2025 года. Он выступал за такие команды, как «Химки», «Пари НН», «Ахмат», московский «Спартак», «Локомотив», «Урарту», «Спартак» из Костромы. Вместе с красно-белыми полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За сборную России Глушаков провел 57 матчей и забил 5 голов.

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