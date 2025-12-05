«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч 18-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Тодорович, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

Грозненская команда набрала 19 очков в 17 турах и занимает 10-е место в РПЛ. Оренбуржцы с 12 очками располагаются на 14-й строчке.