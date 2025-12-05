В ЦСКА заявили, что не делали предложения «Акрону» по полузащитнику Пестрякову

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что клуб сделал предложение «Акрону» по полузащитнику Дмитрию Пестрякову.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА предложил 500 миллионов рублей за 18-летнего Пестрякова.

— Правда, что ЦСКА сделал предложение «Акрону» по Пестрякову?

— Это неправда, — сказал Брейдо «СЭ».

Пестряков в этом сезоне провел за «Акрон» 17 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.