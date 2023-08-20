«Ахмат» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 20 августа

В воскресенье, 20 августа в Грозном «Ахмат» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе Матч-центр.

Прямой эфир матча «Ахмат» — «Оренбург» можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции в 19.55 мск. Также игры РПЛ сезона-2023/24 доступны по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

По итогам четырех туров команда из Грозного расположилась на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ. В активе команды — три очка. Оренбуржцы находятся на 15-й строчке с одним заработанным очком.

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