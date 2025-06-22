Аршавин — о тренерстве: «Мне нужно прийти к сильному специалисту вторым или помощником»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к тренерской работе.

«На данный момент ничего не поменялось в отношении тренерства. Мне нужно продолжать работать, а дальше какое будет будущее, такое и будет. Какое предначертано. Мне сложно сказать, какое оно может быть. Мы уже все шутили, обсуждали. Что мне на самом деле нужно прийти к какому-то сильному тренеру вторым или помощником. Я его рано или поздно пересижу, или он уйдет. Скорее всего, мне предложат возглавить эту команду. Скорее всего, будет как-то так», — приводит слова Аршавина с ПМЭФ-2025 ТАСС.

Аршавин завершил игровую карьеру в 2019 году. В январе 2022-го он занял пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».