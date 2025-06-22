Футбол
22 июня, 12:34

Аршавин — о тренерстве: «Мне нужно прийти к сильному специалисту вторым или помощником»

Сергей Ярошенко

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к тренерской работе.

«На данный момент ничего не поменялось в отношении тренерства. Мне нужно продолжать работать, а дальше какое будет будущее, такое и будет. Какое предначертано. Мне сложно сказать, какое оно может быть. Мы уже все шутили, обсуждали. Что мне на самом деле нужно прийти к какому-то сильному тренеру вторым или помощником. Я его рано или поздно пересижу, или он уйдет. Скорее всего, мне предложат возглавить эту команду. Скорее всего, будет как-то так», — приводит слова Аршавина с ПМЭФ-2025 ТАСС.

Аршавин завершил игровую карьеру в 2019 году. В январе 2022-го он занял пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».

Источник: ТАСС
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Время покажет и история рассудит.))

    22.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Это как Миллер решит.

    22.06.2025

  • ровнов

    Онанист , ты тут причем? Занимай, чем можешь.

    22.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Там за Семаком очередь и без Шавы большая.

    22.06.2025

  • gan75

    Не отрицаю. Но вот склонности к тренерской работе не замечаю.

    22.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Так то он и в футбол играл хорошо.

    22.06.2025

  • gan75

    Ну говорить то он горазд...

    22.06.2025

  • lvb

    Конечно Андрейка пересидел.Уже 6 лет в "хехемоне" отирается, а толк только в будках Матч ТВ). Там ему видно больше платят. А раз Семак не ушел.. то тогда очередь Аршавина искать новое место работы)). Идеальный вариант-вместо Медведева. Трындеть точно будет меньше)

    22.06.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    как что? а "девочки"??? он их любит).

    22.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Я по тексту комментировал.

    22.06.2025

  • Занзибара

    Ну просто пригласили его потусить немного, он и поехал.) Можно подумать на этом форуме был хоть один экономист.)

    22.06.2025

  • m_16

    Талибан, Хезболла и ХАМАС - друзья России! Афганистан поставляет в Россию сухофрукты, гранаты, казаны для афганского плова и газировку :)))

    22.06.2025

  • ONIKAN2013

    Адекватная оценка своих тренерских возможностей мало кому интересна. Вот Царь бы задвинул речь комментариев на 150- 200!

    22.06.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Про Семака речь не идёт.. Иди к Миллеру !! Подсидишь..

    22.06.2025

  • Fanatico

    окна Мелке - ваши ожидания это ваши проблемы Аршавин

    22.06.2025

  • Степочкин

    к Карпину в сборную иди вторым или помощником, всех устроит.

    22.06.2025

  • gan75

    Не заметил у Аршавина стремления быть тренером. На ТВ ему больше нравится...

    22.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Иди к Семаку . Вторым. И далее по плану.))

    22.06.2025

    • Губернатор Нижегородской области сообщил, что «Пари НН» должен сыграть первые домашние матчи нового сезона в Саранске

    «Ахмат» объявил о переходе форварда «Оренбурга» Мансильи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

