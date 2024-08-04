«Ахмат» — «Локомотив»: видео голов

Читать «СЭ» в

«Локомотив» на выезде играет с «Ахматом» в матче третьего тура РПЛ.

8-я минута. Воробьев, пенальти — 0:1

17-я минута. Ньямси — 0:2

36-я минута. Ньямси — 0:3

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».