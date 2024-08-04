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Сегодня, 22:25

«Локомотив» разгромил «Ахмат», Батраков забил и отдал три голевые передачи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жерзино Ньямси и Дмитрий Воробьев.
Фото Фк «Локомотив»

«Локомотив» на выезде разгромил «Ахмат» в матче третьего тура РПЛ — 5:0.

Счет на 8-й минуте с пенальти открыл Дмитрий Воробьев. Форвард забил в третьем туре РПЛ кряду.

Дубль за железнодорожников оформил Жерзино Ньямси. Защитник отличился на 17-й и 36-й минутах. Оба раза голевой передачей отметился Алексей Батраков.

На 79-й минуте забил Вадим Раков. Результативный пас снова сделал Батраков, который установил окончательный счет на 90+2-й минуте. На счету 19-летнего хавбека забитый мяч и три голевых паса.

«Локомотив» (6 очков) одержал вторую победу и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Ахмат» (2) идет 14-м в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники дома примут махачкалинское «Динамо». Игра пройдет 10 августа. «Ахмат» на следующий день в гостях встретится со «Спартаком».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:5
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
1
32
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«Ахмат» — «Локомотив»: Батраков забил пятый мяч гостей

«Ахмат» — «Локомотив»: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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