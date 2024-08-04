«Локомотив» разгромил «Ахмат», Батраков забил и отдал три голевые передачи

«Локомотив» на выезде разгромил «Ахмат» в матче третьего тура РПЛ — 5:0.

Счет на 8-й минуте с пенальти открыл Дмитрий Воробьев. Форвард забил в третьем туре РПЛ кряду.

Дубль за железнодорожников оформил Жерзино Ньямси. Защитник отличился на 17-й и 36-й минутах. Оба раза голевой передачей отметился Алексей Батраков.

На 79-й минуте забил Вадим Раков. Результативный пас снова сделал Батраков, который установил окончательный счет на 90+2-й минуте. На счету 19-летнего хавбека забитый мяч и три голевых паса.

«Локомотив» (6 очков) одержал вторую победу и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Ахмат» (2) идет 14-м в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники дома примут махачкалинское «Динамо». Игра пройдет 10 августа. «Ахмат» на следующий день в гостях встретится со «Спартаком».