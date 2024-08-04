«Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» и одержал первую победу в сезоне

«Пари НН» в матче 3-го тура РПЛ обыграл на выезде махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте забил Николай Калинский, реализовавший пенальти. С 60-й минуты махачкалинцы играли вдесятером после удаления Муталипа Алибекова.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.