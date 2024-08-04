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«Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» и одержал первую победу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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4 августа. «Пари НН» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0).
Фото ФК «Пари НН»

«Пари НН» в матче 3-го тура РПЛ обыграл на выезде махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте забил Николай Калинский, реализовавший пенальти. С 60-й минуты махачкалинцы играли вдесятером после удаления Муталипа Алибекова.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
Пари Нижний Новгород

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нижний Новгород
16
37
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
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 0 : 1
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Зенит

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Бителло

Динамо

 4
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Локомотив

 3
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Факел

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Динамо

 2 1 0
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