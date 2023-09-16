«Ахмат» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ
«Ахмат» и «Краснодар» сыграют матч 8-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном в субботу, 16 сентября. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Смотреть игру чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» можно на телеканале «Матч Премьер», который проведет видеотрансляцию матча. Начало прямого эфира — в 16:25.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Ахмат» — «Краснодар» доступны в матч-центре.
Матч «Ахмат» — «Краснодар» будет судить бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа, его ассистенты — Егор Болховитин и Владислав Назаров. Видеоарбитр (ВАР) — Сергей Карасев, ассистент ВАР — Андрей Фисенко.
«Ахмат» после 7 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками, «Краснодар» идет на первом месте с 17 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
7
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1