«Ахмат» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Динамо» на матч 10-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Тодорович, Челикович, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Ильин.

«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Матч пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.