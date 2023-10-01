Абаскаль впервые заменил Промеса в текущем розыгрыше РПЛ

Нападающего «Спартака» Квинси Промеса заменили на во втором тайме матча против «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ.

31-летний нидерландец покинул поле на 60-й минуте при счете 2:0 в пользу самарцев. Его заменил Антон Зиньковский. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль впервые заменил Промеса в текущем розыгрыше РПЛ.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».