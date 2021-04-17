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«Ахмат» — «Химки»: стартовые составы команд

12:51
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«Ахмат» примет «Химки» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосвац, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Алмаши.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Кармаев, Х.Кадыров, Тимофеев, Бериша, Садулаев, Адуев, Янку, А.Кадыров, Мелкадзе.

«Химки»: Лантратов, Логашов, Идову, Тихий, Данилкин, Камышев, Дагерстол, Мпрзов, Трошечкин, Боженов, Себаи.

Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Филин, Тихонов, Кухарчук, Могилевец, Корян, Конате, Жумабеков, Алиев, Глушенков.

Ахмат — Химки

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