«Ахмат» — «Химки»: стартовые составы команд
«Ахмат» примет «Химки» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосвац, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Алмаши.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Кармаев, Х.Кадыров, Тимофеев, Бериша, Садулаев, Адуев, Янку, А.Кадыров, Мелкадзе.
«Химки»: Лантратов, Логашов, Идову, Тихий, Данилкин, Камышев, Дагерстол, Мпрзов, Трошечкин, Боженов, Себаи.
Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Филин, Тихонов, Кухарчук, Могилевец, Корян, Конате, Жумабеков, Алиев, Глушенков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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