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«Ахмат» — «Химки»: где смотреть онлайн трансляцию матча

12:30
«Ахмат» на своем поле примет «Химки». Фото ФК «Химки»
«Ахмат» на своем поле примет «Химки». Фото ФК «Химки»
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В субботу, 17 апреля, состоится матч 26-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге грозненцы обыграли соперника со счетом 2:1. Отметим, что «Химки» ни разу в истории РПЛ не обыгрывали «Ахмат» и не играли с соперником в ночью.

Следить за матчем «Ахмат» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Химки»

Ахмат — Химки

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