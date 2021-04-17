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Талалаев: «Химки» играют в пять или даже шесть защитников»

13:57
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил настрой команды на матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок».

«Будет очень тяжелая игра. «Химки» играют в пять или даже шесть защитников. Если учитывать, что опорник действует очень глубоко в обороне. Но нужно соблюдать баланс и не забывать о своей защите. Тренер соперника пошел на эксперименты и выпустил быструю линию атаки», — сказал Талалев в эфире «Матч Премьер».

Ахмат — Химки

 

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