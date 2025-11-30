«Ахмат» — «Динамо»: Нгамале открыл счет на 26-й минуте

Московское «Динамо» вышло вперед в матче 17-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 1:0.

На 26-й минуте с передачи Николаса Маричаля отличился Муми Нгамале. Для 31-летнего камерунца это первый гол в нынешнем сезоне РПЛ.

Игра проходит в Грозном на «Ахмат Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо».