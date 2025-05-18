«Ахмат» — «Динамо» Мх: Бобровский ошибочно не удалил Беришу

На 82-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» Мх судья Ян Бобровский ошибочно оценил действия Бернарда Бериши, продолжил игру, не зафиксировав его фол, и не удалил грозненского футболиста. В том эпизоде он нанес удар локтем в лицо Валентину Пальцеву, рискуя нанести серьезную травму сопернику. Видеоассистенты Кирилл Левников и Алексей Сухой в действия арбитра не вмешались. Возможно, по их мнению, не возникло оснований для показа красной карточки.

15 минутами ранее Бериша ошибочно не был наказан предупреждением, когда отмахнулся рукой и тоже попал в голову сопернику.