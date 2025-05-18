Семин: «Мог сказать Фернандешу что-то на повышенных тонах, но Мануэл оказался прав!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» заявил, что экс-полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш мог сделать чудо на поле.

«У него великолепная обводка! Мог кричать за чрезмерный дриблинг? Наверное, это преувеличение. Мог сказать что-то на повышенных тонах. Но Фернандеш оказался прав. Игроки, которые много обводят, сегодня дорого стоят. Фернандеш один из тех, кто изменил игру «Локомотива». Игра стала зрелищнее, интереснее. Мануэл мог сделать чудо. Может, я где-то специально с ним больше разговаривал, чем с другими. Когда человек больше может — к нему выше требования. Он мог играть у нас еще сильнее. Он технически оснащен как игрок топ-европейского уровня», — сказал Семин «СЭ».

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.