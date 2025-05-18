Дрогба назвал невероятными эмоции от возвращения в Россию

Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поделился эмоциями от возвращения в Россию.

47-летний ивуариец примет участие в FONBET Первом Еврокубке, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

«Вернуться в Россию просто невероятно для меня, потому что в последний раз я приезжал сюда во время чемпионата мира (2018 года)», — цитирует Дрогба РИА «Новости».

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды ЦСКА сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в финале Кубка УЕФА 2005 года.