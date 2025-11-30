Бабаев: «Очень хочется надеяться, что пиво вернется на стадионы со следующего года»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«На регулярной основе обсуждаем с коллегами данный вопрос. Проявляем определенные инициативы, отправлено большое количество писем, проведено огромное количество встреч. Надеюсь, что в этот раз будет результат. Очень хочется надеяться, что пиво вернется на стадионы со следующего года», — сказал Бабаев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Он был снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.