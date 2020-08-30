Стали известны стартовые составы «Ахмата» и ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча начнется в 18.00 (мск).

Полузащитник грозненцев Артем Тимофеев и форвард армейцев Федор Чалов выйдут с первых минут. В запасе ЦСКА остались новички Бруно Фукс, Адольфо Гайч и Чидера Эджуке.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия — Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац — Тимофеев, Исмаэл, Харин — Бериша, Ильин, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Х. Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, А. Кадыров, Мелкадзе.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес — Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич — Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Бруно Фукс, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.

«Ахмат» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — 9-я строчка и 7 баллов.