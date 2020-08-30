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«Ахмат» — ЦСКА: Бруно Фукс и Мелкадзе остались в запасе. Чалов выйдет с первых минут

16:41
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Стали известны стартовые составы «Ахмата» и ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча начнется в 18.00 (мск).

Полузащитник грозненцев Артем Тимофеев и форвард армейцев Федор Чалов выйдут с первых минут. В запасе ЦСКА остались новички Бруно Фукс, Адольфо Гайч и Чидера Эджуке.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия — Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац — Тимофеев, Исмаэл, Харин — Бериша, Ильин, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Х. Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, А. Кадыров, Мелкадзе.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес — Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич — Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Бруно Фукс, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.

«Ахмат» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — 9-я строчка и 7 баллов.

Ахмат — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13682.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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