«Ахмат» — ЦСКА: Бруно Фукс и Мелкадзе остались в запасе. Чалов выйдет с первых минут
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча начнется в 18.00 (мск).
Полузащитник грозненцев Артем Тимофеев и форвард армейцев Федор Чалов выйдут с первых минут. В запасе ЦСКА остались новички Бруно Фукс, Адольфо Гайч и Чидера Эджуке.
Стартовый состав «Ахмата»: Шелия — Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац — Тимофеев, Исмаэл, Харин — Бериша, Ильин, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Х. Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, А. Кадыров, Мелкадзе.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес — Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич — Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Бруно Фукс, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.
«Ахмат» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — 9-я строчка и 7 баллов.
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