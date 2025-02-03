«Ахмат» победил тульский «Арсенал» в товарищеском матче

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«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче — 3:1.

У грозненцев голы забили Мауро Луна Диале, Надер Гандри и Владислав Камилов. У тульского клуба отметился Ишхан Гелоян.

«Ахмат» 4 февраля сыграет с сербским клубом «Графичар Белград». «Арсенал» 7-го числа встретится с «Ленинградцем».