Агент Корредеры: «Алекс до лета остается в «Химках»
Альваро Навасо, агент полузащитника «Химок» Алекса Корредеры, высказался о будущем своего клиента.
«Алекс зимой не покинет команду. До лета он точно остается в «Химках», — цитирует агента «РБ Спорт».
В сентябре 2024 года Корредера перешел из «Тенерифе» в «Химки» за 500 тысяч евро. В этом сезоне его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он не совершил результативных действий.
Источник: РБ Спорт
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