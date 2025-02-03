Агент Корредеры: «Алекс до лета остается в «Химках»

Альваро Навасо, агент полузащитника «Химок» Алекса Корредеры, высказался о будущем своего клиента.

«Алекс зимой не покинет команду. До лета он точно остается в «Химках», — цитирует агента «РБ Спорт».

В сентябре 2024 года Корредера перешел из «Тенерифе» в «Химки» за 500 тысяч евро. В этом сезоне его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он не совершил результативных действий.