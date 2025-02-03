Сильянов остается в «Локомотиве», «Зенит» не сделал официального предложения

Как стало известно «СЭ», московский «Локомотив» не получил официальных предложений от «Динамо» и «Зенита» по возможному трансферу защитника Александра Сильянова в зимнее трансферное окно. С высокой долей вероятности, защитник остается в «Локомотиве».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» было готово предложить 5 миллионов евро, а «Зенит» на миллион больше. Однако до официальных запросов переговоры не дошли.

В этом сезоне 23-летний Сильянов провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года. Стоимость Сильянова оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.