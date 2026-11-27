У ВАДА больше нет претензий к законам России. Но снимать с нас санкции пока не собираются

Противостояние с главной антидопинговой организацией продолжается уже 12 лет, и до его завершения, видимо, далеко.

На заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) заявлено об устранении последнего формального препятствия для снятия санкций с России. Главный борец за чистый спорт Витольд Банька подтвердил, что последние поправки в законы РФ признаны соответствующими требованиям. Однако автоматического восстановления не будет — его условием является финальный аудит РУСАДА, который якобы невозможен по соображениям безопасности из-за вооруженного конфликта. Таким образом, не имеющий аналогов в истории спорта бан нашей страны по антидопинговой линии, продолжающийся с коротким перерывом уже 12 лет, будет продолжен. При этом ВАДА и его польский руководитель категорически отрицают политическую предвзятость.

«Доверие остается очень низким»

В сентябре 2022 года по итогам аудита РУСАДА было сформулировано всего одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ«. Гармонизация национального законодательства со Всемирным антидопинговым кодексом окончательно оформлена Госдумой 10 июня 2026 года. 17 июня документ одобрил Совет Федерации, а федеральным законом изменения стали после их подписания Президентом РФ 24 июня 2026 года. Однако этого снова оказалось недостаточно.

«Поправки соответствуют Антидопинговому кодексу, но для восстановления необходимо провести аудит и убедиться, что РУСАДА работает в соответствии со стандартами, без какого-либо вмешательства, в том числе политического», — приводит ТАСС слова Баньки, который заявил, что по-прежнему не доверяет российской антидопинговой системе.

«Когда речь идет об антидопинговой политике, нельзя быть полностью уверенным ни в чем. Доверие должно быть ограниченным, особенно с учетом всего, что происходило в прошлом. С нашей стороны доверие к РУСАДА остается очень низким», — заявил польский чиновник, призвав привлекать к тестированию российских спортсменов такие структуры, как международное агентство ITA.

Также есть проблемы с выплатой Россией взносов в бюджет ВАДА. Сам факт этих платежей выглядит странно, учитывая, что наша страна более десяти лет не просто отстранена от работы в антидопинговой организации, но постоянно подвергается нападкам со стороны ее сотрудников и санкциям с сомнительными мотивировками. Тем не менее Монреаль рассчитывает на поступления из Москвы. Взнос России на 2026 год запланирован в размере 1 440 483 доллара. Правда, пока поступление денег невозможно из-за банковских санкций. Платить мы не отказываемся, но не можем этого сделать технически, что также создает напряжение.

Что касается сроков нового очного аудита РУСАДА, то они не названы. Банька отметил, что отправка специалистов в Россию затруднена соображениями безопасности на фоне «продолжающегося конфликта и атак беспилотников на Москву«, несмотря на заверения российской стороны о том, что инспекторам ничего не угрожает.

Фото Getty Images

«В Доме чемпионов должно быть чисто»

Позиция о невозможности поездок иностранных инспекторов в Россию по соображениям безопасности особенно удивительна в свете того, что антидопинговая система продолжает функционировать на Ближнем Востоке, несмотря на эскалацию в этом регионе вооруженного конфликта в 2026 году. Правда, ВАДА отменило там очные международные мероприятия и командировки сотрудников в регион, переложив операционную работу на местные и региональные структуры. Но речи о том, чтобы приостановить работу национальных антидопинговых агентств (например, в Саудовской Аравии, Иране, ОАЭ или Израиле) из-за невозможности международного контроля, пока нет.

Кроме того, говоря о недоверии к российскому антидопингу из-за «тяжелого прошлого», руководство ВАДА демонстрирует лояльность к Индии и Кении — странам, которые в данный момент являются мировыми лидерами по допинговым нарушениям. Индийцы три года подряд возглавляют антирейтинг по количеству положительных проб (в том числе среди несовершеннолетних), что не мешает им готовиться к Играм Содружества 2030 года и претендовать на проведение Олимпиады-2036.

Весной нынешнего года Банька констатировал, что Индия является крупнейшим в мире производителем запрещенки и при этом не криминализирует оборот стероидов и других сомнительных препаратов. Несмотря на жесткую критику, глава ВАДА отметил, что видит у индийцев «искренние усилия» по исправлению ситуации и «продуктивный настрой на очистку национального спорта«. Похожие мысли главный борец за чистоту спорта озвучивал во время своего визита в Найроби в октябре 2026 года в рамках подготовки Кении к проведению чемпионата мира по легкой атлетике 2029 года.

«Кения с гордостью называет себя Домом чемпионов. Но чтобы этот дом оставался уважаемым и вызывал доверие, он также должен быть чистым», — заявил чиновник, призвав страну внедрить политику нулевой терпимости к допингу. В данный момент более 140 кенийских спортсменов отбывают дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, а еще около 50 атлетов находятся под временным отстранением. Только осенью 2026 года в кенийском спорте было зафиксировано около двух десятков новых инцидентов с запрещенкой. Но это не помешало Баньке заявить, что страна добилась существенных успехов и не будет подвергнута санкциям. В марте 2026 года Кению исключили из списка наблюдения ВАДА.

Россия в данный момент остается единственной страной мира, признанной несоответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. 12-летний бан является беспрецедентным в истории спорта, и этот «рекорд» навряд ли когда-либо будет побит, поскольку санкции носят ярко выраженный политический характер. За эти годы мы сталкивались с десятками различных ультиматумов и ограничений, в том числе на использование национальной символики. По сути, Всемирное агентство вместе с World Athletics придумали и первыми внедрили систему спортивных санкций, которые после 2022 года активно используются в рамках кампании по «отмене России».

«У РУСАДА вызов остается старым — это политические тенденции Всемирного антидопингового агентства. Тот факт, что РУСАДА до сих пор не имеет статуса соответствия, - исключительно политика, — приводил ТАСС в октябре 2026 года слова генерального секретаря ОКР Виктора Березова. — РУСАДА сейчас является ведущим национальным антидопинговым агентством в мире — и по качеству работы, и по количеству тестов. Все функции национального антидопингового агентства РУСАДА выполняет на высочайшем уровне. Все прекрасно понимают, что российские спортсмены за последние десять лет являются самыми тестируемыми в мире. Уверен, что РУСАДА будет полностью восстановлено, и к 2028 году мы полноценно вернемся в международную спортивную семью«.

Из-за отсутствия статуса соответствия РУСАДА международные федерации сейчас не могут полагаться исключительно на наши внутренние проверки при допуске атлетов к мировым стартам, что сильно затрудняет процесс возвращения россиян на международную арену. Запрет на флаг на чемпионатах мира и Олимпиадах, а также на проведение крупных соревнований вроде автоматически снят в конце 2022 года, но четкого понимания об отказе ВАДА от этих мер нет до сих пор. Что удивительно, при этом Банька регулярно отрицает политический характер претензий к России и уверяет, что постоянно отбивается от требований сделать санкции в наш адрес еще жестче.