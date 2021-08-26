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Червиченко — о «Спартаке»: «Кризис будет, пока не закончатся разговоры об отставке тренера!»

21:09
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Команду трясет! Они играют матчи на сильном мандраже, когда победа почти в кармане. Игра была скучнейшая. До выхода Мозеса у «Спартака» был один момент, и тот не опасный. После подачи Мозеса забили гол, казалось бы, держать победу, а они пропускают дважды. Защита беда! Айртон — полнейший кошмар, зачем его ставят играть. Я думаю, кризис будет в «Спартаке» до тех пор, пока не успокоится вся ситуация, пока не закончатся все разговоры об отставке тренера», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Москвичи потерпели третье поражение в сезоне. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Спартак — Сочи

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