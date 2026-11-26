«Динамо» обыграло в Кубке «Факел». Весной бело-голубых ждет «Зенит»

Команда Сандро Шварца выиграла 2:1.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

26 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

«Динамо» подходило к последнему туру группового этапа FONBET Кубка России в очень бодром состоянии. В чемпионате команда Сандро Шварца впервые в истории РПЛ закончила первый круг на первом месте, а в воскресенье вытащила ничью с «Краснодаром» — 1:1, большую часть встречи проведя в меньшинстве.

«Факел» все еще последний в РПЛ, но после назначения Хасанби Биджиева заметно ожил. Правда, кадровая ситуация тяжелая — основной нападающий Александр Кокшаров получил перелом большеберцовой кости и, вероятно, выбыл до конца сезона, плюс оказались недоступны удаленный в предыдущем кубковом матче Альберт Габараев и травмированный Ильнур Альшин.

У «Динамо» тоже хватало перестановок. Роберто Фернандес и Данил Глебов пропускали встречу из-за перебора карточек, а сам Шварц отсутствовал на скамейке после удаления в Краснодаре. Константин Тюкавин, Бителло и Ярослав Гладышев остались в запасе — классическая ротация.

«Факел» начал значительно смелее хозяев и в первые 15 минут несколько раз вскрыл оборону «Динамо». Сначала Гнапи дважды заставил Лещука вступить в игру, затем Магкеев после стандарта пробил головой рядом со штангой. А на 14-й минуте воронежцы все-таки забили — Эль-Мхассани после перехвата навесил слева, Нетфуллин ворвался в штрафную и эффектно пробил внешней стороной стопы. Правда, после вмешательства ВАР гол отменили из-за минимального офсайда.

«Динамо» только к середине тайма стало забирать инициативу. Миранчук все чаще находил пространство между линиями, а самые опасные атаки москвичей пошли через левый фланг: сначала его передача вывела на удар Гомеса, затем сам Антон опасно закрутил мяч с углового. Был и спорный момент у других ворот — после борьбы с Гнапи мяч попал в руку Фомину, которая не была прижата к корпусу, однако ВАР не позвал Новикова к монитору.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По-настоящему прижать «Факел» хозяевам удалось только в последние десять минут тайма. На 37-й минуте Миранчук ложным движением убрал соперника на левом краю штрафной и покатил Гомесу — удар бразильца заблокировали. Следом Антон едва не закрутил мяч прямо в ворота с углового, тот пролетел сквозь скопление игроков и разминулся со штангой. После еще одного стандарта Обухов отбил удар Зайдензаля, а уже перед перерывом справился с мощной попыткой Фомина метров с 28. «Динамо» заметно добавило к концовке тайма, но до перерыва так и не создало момента такого качества, какой «Факел» имел в первые 15 минут.

А во втором тайме «Динамо» понадобилась всего одна атака, чтобы сделать то, чего не получилось за весь первый. В перерыве Гладышев заменил Фомина, а уже на 46-й минуте Миранчук получил мяч на правом полуфланге, поднял голову и идеально забросил на противоположный край вратарской. Артур ускользнул от Тодоровича и в касание пробил под дальнюю штангу.

Воронежцы не рассыпались и попытались снова поднять темп, но теперь у «Динамо» появилось то пространство, которого почти не было до гола. Артур и Окишор стали регулярно разгонять быстрые атаки, а Гладышев добавил движения между линиями. На 61-й минуте именно он вдвоем с Окишором убежал на одного защитника и вывел Виктора практически один на один с Обуховым, однако тот попытался перебросить голкипера и отправил мяч выше ворот. Еще через несколько минут Окишор снова оказался на ударной позиции после передачи Гладышева, но Тодорович успел заблокировать попытку.

После выхода Турищева и Ковалева гости стали активнее нагружать штрафную, а на 69-й минуте были в сантиметрах от 1:1: после углового Зайдензаль неловко подставился под мяч у собственной вратарской и едва не срезал его в ворота, а Журавлев не успел замкнуть у дальней штанги. «Динамо» ответило заменами — появились Тюкавин и Гутьеррес, и концовка превратилась уже в открытый футбол с моментами у обоих ворот.

Лучший шанс снять вопросы возник на 84-й минуте, когда Окишор получил мяч справа и прострелил точно на дальний край вратарской, где Тюкавин оставался совершенно один. Константину нужно было просто подставить ногу, но с пяти метров он умудрился попасть в штангу. Спустя минуту уже сам Окишор выскочил справа после великолепной диагонали Гутьерреса — Обухов спас «Факел». И все-таки третьего шанса подряд гости не пережили: на 87-й минуте Скопинцев нашел Бителло на левом краю штрафной, бразилец пробил между ногами Клейтону. 2:0.

Казалось, матч закончен, но «Факел» ответил практически сразу. Турищев пробил слева из штрафной, Осипенко заблокировал удар, зато отскок идеально лег на ногу Ковалеву — тот с близкого расстояния расстрелял Лещука.

Последние минуты воронежцы провели в попытках спасти встречу, но главный момент снова возник у «Динамо»: хозяева втроем выбежали против двух защитников, однако Гладышев вместо передачи партнерам решил завершить атаку сам и попал в Клейтона. 2:1 — москвичи выиграли последний матч группового этапа, сохранили второе место и вышли в 1/8 финала Пути РПЛ, где теперь встретятся с «Зенитом». «Факел» же в Пути регионов ждет «Нижний Новгород».