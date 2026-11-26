Гордон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Энтони Гордон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

В матче 5-го тура общего этапа турнира против «Сабаха» (4:1) 25-летний англичанин оформил дубль.

В голосовании Гордон опередил Килиана Мбаппе («Реал»), Антонио Нусу («Лейпциг») и Кучо Эрнандеса («Бетис»). Мбаппе сделал дубль и отдал один голевой пас в матче с ПСВ (5:1), Нуса оформил дубль в матче с «Лансом» (3:1), Кучо забил дважды в ворота «Слована» (2:0).

Матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 декабря.