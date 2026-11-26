«Спартак» проиграл «Оренбургу» в Кубке, пенальти в пользу красно-белых отменен после подсказки ВАР

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в выездном матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:1.

На 66-й минуте гол забил Ренат Голыбин.

На 87-й минуте главный арбитр Сергей Цыганок зафиксировал нарушение правил на Мирлинде Даку, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил 11-метровый в пользу красно-белых.

«Спартак» с 13 очками занял первое место в таблице группы A. Красно-белые вышли в плей-офф Пути РПЛ. «Оренбург» с 13 очками финишировал на второй строчке и также вышел в 1/8 финала Пути РПЛ.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Оренбург» — с «Ростовом».