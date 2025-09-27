«Ахмат» — «Акрон»: Мансилья оформил дубль и сделал счет разгромным

«Ахмат» забил третий гол в матче 10-го тура чемпионата России против «Акрона» — 3:0.

На 90+й минуте дубль оформил Брайан Мансилья, который также отличился на 72-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.