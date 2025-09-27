«Ахмат» — «Акрон»: Мансилья увеличил преимущество хозяев

«Ахмат» забил второй гол в матче 10-го тура чемпионата России против «Акрона» — 2:0.

На 72-й минуте преимущество грозненцев увеличил Брайан Мансилья, отправив мяч в ворота соперника головой в падении.

Игра команд проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.