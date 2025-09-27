«Ахмат» — «Акрон»: грозненцы ведут 1:0 после первого тайма

«Ахмат» обыгрывает «Акрон» по итогам первого тайма матча 10-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Эгаш Касинтура, который отличился на 3-й минуте. Всего грозненцы нанесли 3 удара в створ ворот соперника, на счету «Акрона» ни одного удара в створ.

Защитник тольяттинской команды Жуан Эсковал получил желтую карточку на 43-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.