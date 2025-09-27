«Локомотив» и «Рубин» сыграют в 10-м туре чемпионата России в субботу, 27 сентября. Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября, 16:30. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 9-ти туров премьер-лиги железнодорожники набрали 17 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 15 баллами располагается на седьмой строчке в чемпионате России.

