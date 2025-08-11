Футбол
11 августа, 21:45

«Спартак» — «Зенит»: дата и время начала матча 5-го тура РПЛ

«Спартак» и «Зенит» сыграют в 5-м туре РПЛ 16 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Спартак» и «Зенит» сыграют в 5-м туре чемпионата России в субботу, 16 августа. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Зенит

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за основными событиями игры «Спартак» — «Зенит» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

После 4 туров чемпионата России спартаковцы набрали 4 очка и занимают 11-е место в таблице. У зенитовцев — 5 очков и восьмая строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • Кондрат Ник

    Похоже это будет последний матч под руководством Станковича в Спартаке. Ставлю 90% на это. Буду удивлен, если Спартак опять потеряет очки и Станкович останется тренером Спартака. Хотя при нынешнем руководстве Спартака все возможно. В отличие от Федуна там ни у кого нет фаберже для принятия правильных давно понятных решений. Но по-любому, увольнение Станковича это уже дело ближайщего времени. Вопрос уже не почему, а когда. Как по мне, чем раньше, тем лучше. У нынешнего Спартака при Станковиче нет перспектив. ИМХО. По-хорошему, в Спартаке надо еще и полкоманды на выход попросить. Защиту так 100 пудов. Во главе с Максименко. Центральных полузащитников надо. Барко сдал. Нападения нет. Угальде и Гарсия нулевые. Может новый португалец себя проявит как-нибудь за такие деньги. Но это в Спартаке как обычно лотерея.

    12.08.2025

  • Jackson 57

    Значит, просто отрубят. Чик - и больше не мужик!

    11.08.2025

  • merniloskut

    И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова...

    11.08.2025

    • Агкацев сыграл на ноль в 49 процентах матчей в РПЛ, он уступает только Овчинникову в XXI веке

    «Динамо» — ЦСКА: дата и время начала матча 5-го тура РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

