«Спартак» и «Зенит» сыграют в 5-м туре РПЛ 16 августа

«Спартак» и «Зенит» сыграют в 5-м туре чемпионата России в субботу, 16 августа. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за основными событиями игры «Спартак» — «Зенит» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

После 4 туров чемпионата России спартаковцы набрали 4 очка и занимают 11-е место в таблице. У зенитовцев — 5 очков и восьмая строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.