12 мая, 17:44

Бывший тренер «Химок» Артига обратился в ФИФА

Константин Белов
Корреспондент
Франк Артига.
Фото ФК «Химки»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего главного тренера «Химок» Франка Артиги, в разговоре с «СЭ» сообщил, что специалист обратился в ФИФА из-за отсутствия выплат после ухода из клуба.

«Артига и его тренерский штаб не получили денег от «Химок» на данный момент. Франк и его тренерский штаб обратились в ФИФА сегодня», — сказал Селюк «СЭ».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен.

ФК Химки
Дмитрий Селюк
Франк Артига
