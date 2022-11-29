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Исследователь эволюции тактики в футболе Уилсон рассказал о новаторстве советского тренера 1960-х Маслова

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Знаменитый английский футбольный журналист и писатель Джонатан Уилсон, исследовавший в своих книгах эволюцию тактики мирового футбола, в интервью «СЭ» рассказал о выдающейся роли в этом процессе советского тренера 1950-1960-х годов Виктора Маслова, становившегося чемпионом СССР во главе московского «Торпедо» и киевского «Динамо».

— В советском, да и мировом футболе середины 60-х и требования к функциональному состоянию футболистов были совсем иными, чем сейчас. Помимо таланта Стрельцова еще и это дало ему шанс вернуться.

— Конечно. Но требования уже начали меняться, и этому поспособствовала новаторская работа Виктора Маслова, который работал со Стрельцовым в пятидесятые, а во время его возвращения тренировал киевское «Динамо». Кстати, я достаточно мало знаю о работе Маслова в «Торпедо» — в курсе только, что он впервые в истории этого клуба выиграл с ним чемпионат СССР. И так отношусь к Маслову с огромным уважением, но, если бы больше углубился в торпедовский период его деятельности — думаю, это уважение еще увеличилось бы.

— Его чемпионское «Торпедо» 1960-го обозреватели не раз называли самой красивой командой в истории советского футбола. И тренер по прозвищу Дед добился этой красоты и титула без уже сидевшего Стрельцова!

— Более того, у меня всегда было ощущение, что Стрельцов был для Маслова проблемой. Мне кажется, что подобное может произойти и с Холанном в «Манчестер Сити». Он однозначно великолепный игрок, забивает множество голов. Но на самом деле он не вписывается в модель Гвардиолы. Может, я слишком переношу представления из 2022 года в 1960-е, но мне кажется, что идеи Маслова-тренера и образ Стрельцова-игрока мало соответствовали друг другу.

— Как вы осознали, насколько велика была роль Маслова в изменении тактики мирового футбола?

— Когда работал над книгой Inverting the Pyramid («Переворачивая пирамиду»), долгое время не мог выстроить структуру тактической эволюции, найти связующее звено. Выстраивал диаграммы, проводил связи. И в какой-то момент, проанализировав тонны материала, вдруг понял, что именно Маслов был в середине всего и первым применил прессинг! Или, по крайней мере, популяризировал его, заставил реально работать.

Именно прессинг стал главной разницей между старым и новым футболом. Если вы посмотрите футбол 1962 года, он будет вам казаться очень медленным и устаревшим. Если вы посмотрите футбол 1966 года, он покажется вам не слишком отличающимся от современного. Ключ изменения — именно в прессинге. Его сделали знаменитыми на весь мир сэр Альф Рамсей и потом Ринус Михелс, но очень похоже, что именно Маслов был первым.

Еще одна интересная вещь заключается в том, что всего 15 лет назад о нем никто в Англии не слышал. Хорошо, что мне удалось это понять и рассказать в книге. Кстати, это был один из ключевых акцентов в ее продаже, поскольку я говорил об эволюции тактики в мировом футболе не то, что все привыкли об этом знать, а совершенно новую вещь. Впоследствии Валерий Лобановский уже развил идеи, которые заложил Маслов.

Эрлин Холанн и&nbsp;Эдуард Стрельцов. Холанн напоминает Стрельцова, тактическая революция Маслова, ЧМ-2018 — лучший. Интервью о России знаменитого английского журналиста Джонатана Уилсона

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