Исследователь эволюции тактики в футболе Уилсон рассказал о новаторстве советского тренера 1960-х Маслова
Знаменитый английский футбольный журналист и писатель Джонатан Уилсон, исследовавший в своих книгах эволюцию тактики мирового футбола, в интервью «СЭ» рассказал о выдающейся роли в этом процессе советского тренера 1950-1960-х годов Виктора Маслова, становившегося чемпионом СССР во главе московского «Торпедо» и киевского «Динамо».
— В советском, да и мировом футболе середины 60-х и требования к функциональному состоянию футболистов были совсем иными, чем сейчас. Помимо таланта Стрельцова еще и это дало ему шанс вернуться.
— Конечно. Но требования уже начали меняться, и этому поспособствовала новаторская работа Виктора Маслова, который работал со Стрельцовым в пятидесятые, а во время его возвращения тренировал киевское «Динамо». Кстати, я достаточно мало знаю о работе Маслова в «Торпедо» — в курсе только, что он впервые в истории этого клуба выиграл с ним чемпионат СССР. И так отношусь к Маслову с огромным уважением, но, если бы больше углубился в торпедовский период его деятельности — думаю, это уважение еще увеличилось бы.
— Его чемпионское «Торпедо» 1960-го обозреватели не раз называли самой красивой командой в истории советского футбола. И тренер по прозвищу Дед добился этой красоты и титула без уже сидевшего Стрельцова!
— Более того, у меня всегда было ощущение, что Стрельцов был для Маслова проблемой. Мне кажется, что подобное может произойти и с Холанном в «Манчестер Сити». Он однозначно великолепный игрок, забивает множество голов. Но на самом деле он не вписывается в модель Гвардиолы. Может, я слишком переношу представления из 2022 года в 1960-е, но мне кажется, что идеи Маслова-тренера и образ Стрельцова-игрока мало соответствовали друг другу.
— Как вы осознали, насколько велика была роль Маслова в изменении тактики мирового футбола?
— Когда работал над книгой Inverting the Pyramid («Переворачивая пирамиду»), долгое время не мог выстроить структуру тактической эволюции, найти связующее звено. Выстраивал диаграммы, проводил связи. И в какой-то момент, проанализировав тонны материала, вдруг понял, что именно Маслов был в середине всего и первым применил прессинг! Или, по крайней мере, популяризировал его, заставил реально работать.
Именно прессинг стал главной разницей между старым и новым футболом. Если вы посмотрите футбол 1962 года, он будет вам казаться очень медленным и устаревшим. Если вы посмотрите футбол 1966 года, он покажется вам не слишком отличающимся от современного. Ключ изменения — именно в прессинге. Его сделали знаменитыми на весь мир сэр Альф Рамсей и потом Ринус Михелс, но очень похоже, что именно Маслов был первым.
Еще одна интересная вещь заключается в том, что всего 15 лет назад о нем никто в Англии не слышал. Хорошо, что мне удалось это понять и рассказать в книге. Кстати, это был один из ключевых акцентов в ее продаже, поскольку я говорил об эволюции тактики в мировом футболе не то, что все привыкли об этом знать, а совершенно новую вещь. Впоследствии Валерий Лобановский уже развил идеи, которые заложил Маслов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2