Агент Сауся — об игре за «Спартак»: «Влад чувствует доверие тренера»
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Спартака» Владислава Сауся, в разговоре с «СЭ» высказался об игре футболиста за красно-белых в весенней части сезона-2025/26.
«Сложно оценивать, травма ему помешала. После паузы на сборную он вернется и можно будет делать выводы. Влад чувствует доверие со стороны тренера. Он еще адаптируется и привыкает к требованиям, никакого волнения», — сказал Талаев «СЭ».
О трансфере Сауся из «Балтики» в «Спартак» было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.
За красно-белых 22-летний защитник провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.
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