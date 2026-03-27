Агент Сауся — об игре за «Спартак»: «Влад чувствует доверие тренера»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Спартака» Владислава Сауся, в разговоре с «СЭ» высказался об игре футболиста за красно-белых в весенней части сезона-2025/26.

«Сложно оценивать, травма ему помешала. После паузы на сборную он вернется и можно будет делать выводы. Влад чувствует доверие со стороны тренера. Он еще адаптируется и привыкает к требованиям, никакого волнения», — сказал Талаев «СЭ».

О трансфере Сауся из «Балтики» в «Спартак» было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

За красно-белых 22-летний защитник провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.