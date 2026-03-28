Кисляк — о результатах ЦСКА: «На нас раньше времени начали вешать золотые медали»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в интервью «СЭ» рассказал о причинах неудачных результатов армейцев во второй половине сезона.

— С чем связываешь психологический накал, с которым вы столкнулись? Можно ли сказать, что зимние разговоры о вашем чемпионстве помешали команде?

— Это один из факторов. Все раньше времени начали вешать на нас золотые медали. А потом через две игры переобулись резко! Но так бывает. Это не главная причина. Скорее одна из. Основная — в нас самих. Видимо, мы недостаточно хорошо играли.

— Но проблем с самоотдачей, кажется, нет.

— Каждый игрок пашет на поле. Думаю, это видно. Мы выкладываемся на полную и играем до конца. Если говорить за себя, то, думаю, мог сделать больше для побед. Но уже, наверное, не нужно рассуждать о прошлом...

После 22 туров ЦСКА с 39 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.