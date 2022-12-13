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Данни: «Уверен, Дзюба скоро вернется в футбол. Такой игрок не может быть не востребован»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился мнением о будущем своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы.

«Уверен, что совсем скоро Дзюба найдет себе команду и вернется в футбол. Это вопрос времени. Такой игрок не может быть не востребован на рынке, это невозможно. Лично я не знаю, что конкретно произошло в Турции и почему Артему не удалось там заиграть и показать свои лучшие качества. Но я знаю, что он настоящий профессионал и отличный игрок», — приводит «РБ Спорт» слова Данни.

34-летний Дзюба стал свободным агентом в начале ноября нынешнего года. Футболист расторг контракт с турецким «Адана Демирспор», за который выступал с августа. На его счету 1 гол в 5 матчах за команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/migel-danni-uveren-skoro-dzyuba-vernetsya-v-futbol-takoj-igrok-ne-mozhet-by-t-ne-vostrebovan/

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23%

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Артем Дзюба
Мигель Данни
Футбол
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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