Агент защитника «Локомотива» Фассона допустил, что игрок вернется к тренировкам в январе
Илдемир Лопес, агент защитника «Локомотива» Лукаса Фассона рассказал о ходе восстановления футболиста от травмы.
В матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) 21-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок.
«Возможно, Лукас вернется в январе», — приводит «РБ Спорт» слова Лопеса.
Фассон перешел в «Локомотив» из «Атлетику Паранаэнсе» в июле нынешнего года. Футболист принял участие в 2 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями.
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|5.11
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|
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|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
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Факел – Краснодар
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|5.11
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|
ЦСКА – Н. Новгород
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|
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|
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Спартак
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