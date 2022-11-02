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2 ноября, 23:05

Агент Кухты: «Спарта» примет решение о выкупе до 15 мая»

Агент Кухты рассказал, когда «Спарта» примет решение о выкупе нападающего
Руслан Минаев
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Агент нападающего «Спарты» Яна Кухты Милан Мартинович рассказал о вероятности возвращения форварда в «Локомотив».

«Пока рано говорить, вернется ли Кухта в «Локомотив». У «Спарты» есть опция выкупа трансфера, поэтому мы посмотрим, что скажет клуб. «Спарта» примет решение о выкупе Кухты до 15 мая. Дальше будет видно», — цитирует Мартиновича «РБ Спорт».

Форвард перешел в «Локомотив» в январе 2022 года, в июле он отправился в годичную аренду в «Спарту».

За чешский клуб 25-летний футболист провел 8 матчей, забив 3 гола и сделав 2 голевые передачи.

Его контракт с «Локо» действует до 30 июня 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sparta-primet-reshenie-o-vy-kupe-yana-kuhty-do-15-maya/

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Бавария 2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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 - : -
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 - : -
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Зенит – Ахмат
 - : -
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 - : -
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 - : -
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