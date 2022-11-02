Адвокат рассказала, когда бывший директор «Чертаново» сможет подать заявление об условно-досрочном освобождении

Адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина, рассказала, когда функционер сможет подать заявление об условно-досрочном освобождении.

«УДО идет не по конкретным статьям. Любой осужденный имеет право на УДО, но для этого нужно, чтобы прошло какое-то время. Для разных категорий преступлений это время свое. У Ларина тяжкое преступление, поэтому должно пройти после фактического отбытия не менее половины срока. Ему дали три года, соответственно, УДО Ларину будет полагаться через полтора года. Решение будет приниматься на усмотрение колонии, но через полтора года хотя бы появится право подать на УДО», — приводит Sport24 слова Эйсмонт.

Также адвокат отметила, что есть возможность заменить наказание в виде лишения свободы на принудительные работы.

«В случае Ларина такая возможность появится через год, он сможет подать на замену наказания», — добавила Эйсмонт.

В конце сентября Ларина признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, также суд постановил взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.