Агент: «Юри Алберто нравится проект «Зенита». Но официального предложения не было»

Андре Кюри, представитель 20-летнего нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто, прокомментировал интерес «Зенита» к своему клиенту.

— Юри нравится проект «Зенита», — начал Кюри. — Это большой клуб, который играет в Лиге чемпионов. Мы прекрасно знаем о нем. Но у нас с «Зенитом» пока не было никаких контактов. Мы обо всем узнаем из прессы. Если какие-то контакты и были, то между клубами напрямую. Мне ничего о них не известно.

— Есть ли у Алберто другие предложения?

— Мы пока ничего не получали. Могу только сказать, что Юри хочет играть в Европе.

— Готов ли Юри сменить клуб уже зимой? Или только летом?

— Все зависит от клуба. Официальных предложений пока не было.

В чемпионате Бразилии-2021 Юри Алберто стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала» — он забил 12 мячей в 33 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Интерес к футболисту ранее также проявляли «Милан», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Андерлехт».