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Агент: «Юри Алберто нравится проект «Зенита». Но официального предложения не было»

Агент форварда «Интернасьонала» прокомментировал интерес «Зенита» к футболисту
Гоша Чернов
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото Getty Images

Андре Кюри, представитель 20-летнего нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто, прокомментировал интерес «Зенита» к своему клиенту.

— Юри нравится проект «Зенита», — начал Кюри. — Это большой клуб, который играет в Лиге чемпионов. Мы прекрасно знаем о нем. Но у нас с «Зенитом» пока не было никаких контактов. Мы обо всем узнаем из прессы. Если какие-то контакты и были, то между клубами напрямую. Мне ничего о них не известно.

— Есть ли у Алберто другие предложения?

— Мы пока ничего не получали. Могу только сказать, что Юри хочет играть в Европе.

— Готов ли Юри сменить клуб уже зимой? Или только летом?

— Все зависит от клуба. Официальных предложений пока не было.

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В чемпионате Бразилии-2021 Юри Алберто стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала» — он забил 12 мячей в 33 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Интерес к футболисту ранее также проявляли «Милан», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Андерлехт».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Юри Алберто
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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