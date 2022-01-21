«У конкурентов финансовая ситуация хуже». Гендиректор «Химок» Габулов — о финансовом состоянии клуба

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» рассказал, что сейчас у клуба нет проблем с выплатой зарплат. Бывший игрок сборной России в новогодние праздники занял должность в подмосковном клубе.

— Много было разговоров о финансовых проблемах, серьезных задержках зарплат, назывался долг 200 миллионов рублей. Правда, что он такой был?

— Цифр не назову, но, когда я пришел в клуб, долги по зарплате действительно были. На сегодняшний день их нет. Остались просроченные платежи контрагентам, но они в стадии проработки, этот вопрос тоже постепенно закроем. Считаю, если сравнивать состояние «Химок» с рядом конкурентов, то у нас оно не такое плачевное, как у других. Финансовая ситуация выравнивается. С начала года мы выходим на стабильную оплату труда. Это очень важно. А долги накопились из-за перехода от старого юридического лица к новому. Теперь «Химки» — это частная компания с частичным государственным участием в лице Московской области и городcкого округа Химки. Губернатор Андрей Воробьев, мэр Дмитрий Волошин, депутат Госдумы и член Наблюдательного совета клуба Роман Терюшков интересуются командой, переживают за ее результаты и будущее, оказывают поддержку.

— Кто финансирует «Химки»?

— Частная компания из строительной сферы плюс небольшую часть получаем в виде субсидий от Московской области и города. Бюджет будет зависеть от того, удастся ли нам решить задачу остаться в РПЛ. Надеемся, конечно, на оптимистичный сценарий. В целом финансирование позволяет быть конкурентоспособными в премьер-лиге.

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