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«У конкурентов финансовая ситуация хуже». Гендиректор «Химок» Габулов — о финансовом состоянии клуба

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» рассказал, что сейчас у клуба нет проблем с выплатой зарплат. Бывший игрок сборной России в новогодние праздники занял должность в подмосковном клубе.

— Много было разговоров о финансовых проблемах, серьезных задержках зарплат, назывался долг 200 миллионов рублей. Правда, что он такой был?

— Цифр не назову, но, когда я пришел в клуб, долги по зарплате действительно были. На сегодняшний день их нет. Остались просроченные платежи контрагентам, но они в стадии проработки, этот вопрос тоже постепенно закроем. Считаю, если сравнивать состояние «Химок» с рядом конкурентов, то у нас оно не такое плачевное, как у других. Финансовая ситуация выравнивается. С начала года мы выходим на стабильную оплату труда. Это очень важно. А долги накопились из-за перехода от старого юридического лица к новому. Теперь «Химки» — это частная компания с частичным государственным участием в лице Московской области и городcкого округа Химки. Губернатор Андрей Воробьев, мэр Дмитрий Волошин, депутат Госдумы и член Наблюдательного совета клуба Роман Терюшков интересуются командой, переживают за ее результаты и будущее, оказывают поддержку.

— Кто финансирует «Химки»?

— Частная компания из строительной сферы плюс небольшую часть получаем в виде субсидий от Московской области и города. Бюджет будет зависеть от того, удастся ли нам решить задачу остаться в РПЛ. Надеемся, конечно, на оптимистичный сценарий. В целом финансирование позволяет быть конкурентоспособными в премьер-лиге.

Полностью интервью Габулова

Владимир Габулов
Футбол
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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