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Сегодня, 22:31

Канделаки высказалась о скандальном ролике ЦСКА

Екатерина Савостина
Корреспондент

Известный телепродюсер Тина Канделаки отреагировала на скандальный ролик, который был опубликован в социальных сетях ЦСКА.

«ЦСКА сегодня в тренде. Неловкий креатив и море хейта за неловкую шутку. Не буду оправдывать пиарщиков ЦСКА за идею про «Natashkas». Только давайте не забывать, что любые слова надо оценивать через призму того, кто эти слова произносит. То, что приемлемо в шутейном дружеском разговоре, в другой ситуации совсем не зайдет.

Во-первых, и в главных, ЦСКА сразу извинился. Во-вторых, и это тоже очень важно, для женщин в футболе клуб сделал кратно больше, чем все вместе взятые критики.

Мало кто знает, что ЦСКА безвозмездно предоставил женской команде и стадион, и базу для игр и тренировок. А задохнуться в праведном гневе и с дивана писать о том, как шутка потрясла до глубины души, — простое ханжество.

«Наташка» — дурацкий стереотип, но он же не в наших головах существует, правда? К нашим женщинам это никакого отношения не имеет», — написала Канделаки в Telegram-канале.

19 января ЦСКА объявил о переходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. По этому поводу клуб опубликовал неоднозначный ролик в социальных сетях, в котором, якобы, было показано, как шли переговоры с самим игроком. Позже видео было удалено, а клуб выпустил извинения.

ФК ЦСКА (Москва)
Тина Канделаки
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