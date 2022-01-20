Канделаки высказалась о скандальном ролике ЦСКА
Известный телепродюсер Тина Канделаки отреагировала на скандальный ролик, который был опубликован в социальных сетях ЦСКА.
«ЦСКА сегодня в тренде. Неловкий креатив и море хейта за неловкую шутку. Не буду оправдывать пиарщиков ЦСКА за идею про «Natashkas». Только давайте не забывать, что любые слова надо оценивать через призму того, кто эти слова произносит. То, что приемлемо в шутейном дружеском разговоре, в другой ситуации совсем не зайдет.
Во-первых, и в главных, ЦСКА сразу извинился. Во-вторых, и это тоже очень важно, для женщин в футболе клуб сделал кратно больше, чем все вместе взятые критики.
Мало кто знает, что ЦСКА безвозмездно предоставил женской команде и стадион, и базу для игр и тренировок. А задохнуться в праведном гневе и с дивана писать о том, как шутка потрясла до глубины души, — простое ханжество.
«Наташка» — дурацкий стереотип, но он же не в наших головах существует, правда? К нашим женщинам это никакого отношения не имеет», — написала Канделаки в Telegram-канале.
19 января ЦСКА объявил о переходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. По этому поводу клуб опубликовал неоднозначный ролик в социальных сетях, в котором, якобы, было показано, как шли переговоры с самим игроком. Позже видео было удалено, а клуб выпустил извинения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7