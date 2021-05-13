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Капитан «Спартака» Джикия стал магистром физической культуры

17:45
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил диплом Московского государственного областного университета (МГОУ) и стал магистром физической культуры, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

«В декабре прошлого года кэп окончил университет, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем!» — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 27-летний Джикия провел за красно-белых 29 матчей и отдал 2 результативные передачи.

После 29 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1392849886492643331

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