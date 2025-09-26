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Агент Лукина: «Надеюсь, роль Матвея будет значительна в этом молодом и дерзком ЦСКА»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о роли футболиста в клубе.

«Несомненно, Матвей начал получать больше игрового времени. Не много центральных защитников его возраста играют по 20 матчей в сезоне. И не где-то, а в ЦСКА. Тем более если взять русских центральных защитников топ-клубов, то их можно по пальцам одной руки пересчитать. Роша был одним из сильнейших центральных защитников лиги. После его ухода Матвей стал играть больше. По моему мнению, с каждой игрой он более основательно выглядит на поле. Я считаю, что он игрок стартового состава. Но это мое мнение как его представителя. Посмотрим, как будет дальше. Надеюсь, его роль будет значительна в этом молодом и дерзком ЦСКА», — сказал Бердышев «СЭ».

Также агент Лукина прокомментировал информацию о том, что защитник летом мог стать частью сделки по переходу полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева в ЦСКА.

«Такого не было. В таком контексте это не обсуждалось. У меня хорошие отношения с «Ахматом». Они сначала позвонили в клуб, спросили у ЦСКА мнение. Насколько мне известно, клуб сказал, что на него рассчитывают и не планируют его отдавать. После этого мне позвонил Руслан Газзаев (спортивный директор «Ахмата». — Прим. «СЭ»), и мы пришли к мнению, что сегодня Матвей должен играть в ЦСКА и претендовать на место в стартовом составе. Так оно и получилось. «Ахмат» интересовался, но то, что ЦСКА хотел сделать его частью сделки по Садулаеву, — неправда», — добавил Бердышев.

В этом сезоне 21-летний защитник провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Матвей Лукин
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3
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4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
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 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
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 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
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