Агент Виллиана опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Спартак»: «Не в этот раз»

Агент Киа Джурабчиан ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе полузащитника «Фулхэма» Виллиана в «Спартак».

Ранее журналист Павел Городницкий заявил, что московский клуб ведет переговоры с 34-летним бразильцем по поводу возможного трансфера.

«Не в этот раз. Виллиан не перейдет в «Спартак», — сказал Джурабчиан «СЭ».

Виллиан выступает за «Фулхэм» с сентября 2022 года, в сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за лондонскую команду. Контракт футболиста с нынешней командой действует до конца июня 2023 года.

Виллиан уже выступал в России — с января по август 2013 года он играл за «Анжи».